È sempre Cartabianca, ospiti: le ultime novità sul caso di Ramy e le prime mosse di Donald Trump da presidente USA

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà del caso di Ramy Elgaml e delle future mosse di Donald Trump, che ha giurato come nuovo Presidente degli USA

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Ampio spazio alle ultime novità nell'indagine sulla morte di Ramy Elgaml: mentre dalla Procura sono filtrate le prime valutazioni sull'inseguimento, si attende l'esito della consulenza cinematica per accertare lo svolgimento dei fatti.



Intanto gli occhi del mondo sono puntati su Washington: con la tradizionale cerimonia del giuramento, inizia ufficialmente la seconda presidenza americana di Donald Trump. Presente all'evento la premier Giorgia Meloni, unica leader europea. Quali saranno i primi provvedimenti firmati dal tycoon tornato alla Casa Bianca?