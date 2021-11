Ecommerce, online la prima mappa dei marketplace realizzata da Yocabè

Disponibile da oggi online la prima mappa mondiale dei marketplace. A lanciarla Yocabè, azienda che aiuta i brand a vendere di più e meglio online con il modello direct to consumer. Oggi, 1 acquisto su 2 nel mondo avviene su questi store multi-brand, un business che ha un volume d’affari in costante crescita che nell’ultimo anno ha segnato un +80%. Ma quali sono quindi i marketplace più famosi, quelli che vantano più traffico e canalizzano il maggior numero di acquirenti?

La risposta che arriva dalla mappa di YOCABÈ non è affatto scontata. Se infatti Amazon è sicuramente il marketplace più famoso, non è certo l’unico e soprattutto, quando ci spostiamo verso i paesi del nord Europa o extra-Ue, fanno la loro comparsa piattaforme online local capaci di tenere testa ai big del settore.

“Conoscere quali sono i principali marketplace in ogni nazione ed il relativo peso in termini di traffico, quali categorie merceologiche disponibili sono per ogni marketplace e le relative evoluzioni nel tempo, fornisce una bussola indispensabile per chiunque voglia espandere le proprie vendite online e su nuovi mercati internazionali” dice Vito Perrone, CEO di Yocabè. E prosegue “Posizionare i propri prodotti su questo genere di siti è il modo più veloce ed efficace per aumentare le vendite sfruttando gli eccezionali volumi di traffico, ma resta fondamentale sapere dove è meglio investire, perché ogni mercato ha le sue specificità” “In Yocabè da anni monitoriamo il mercato globale dei marketplace - conclude Perrone - raccogliendo ed aggiornando i dati che ci permettono di identificare, e a volte anticipare, i cambiamenti che avvengono nel mondo dei marketplace online. La Mappa dei Marketplace rappresenta una buona fotografia annuale di questo mondo in continua crescita ed evoluzione”.