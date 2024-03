Edgardo Di Meo General Manager di Spin Master Italia e Grecia

Edgardo Di Meo nuovo General Manager di Spin Master Italia e Grecia

Dal 1° aprile 2024, Edgardo Di Meo, già Senior Marketing Director, diventa General Manager di Spin Master Italia e Grecia, filiali della multinazionale canadese Spin Master, leader a livello globale nel settore del giocattolo e dell’intrattenimento per bambini, proprietaria di pluripremiati brand come PAW Patrol, RisiKo!, Scarabeo, Rubik’s, Cool Maker e Kinetic Sand.

Edgardo Di Meo, il cui ruolo nell’ultimo anno si era ampliato anche alla leadership e alla rappresentanza dell’ufficio italiano, continuerà a far capo direttamente a Guillaume Mamez, General Manager South Europe. La nomina a General Manager arriva a riconoscimento degli ottimi risultati conseguiti nell’area marketing, nella quale Di Meo si è distinto nell’innovazione delle strategie sui core brand dell’azienda, puntando su una visione a lungo termine che ne ha permesso il consolidamento e la crescita esponenziale nel mercato.

Sotto la sua guida, Spin Master ha sviluppato campagne altamente innovative e integrate che, attraverso un approccio multichannel e uno storytelling contemporaneo, sono riuscite ad intercettare, nei diversi linguaggi e canali i consumatori della Gen Z e Alpha, miscelando progetti di branded entertainment, eventi speciali sul territorio, attività di Digital PR e influencer marketing su tutti i social popolati dai target di riferimento. Tra le campagne di maggior successo, quelle realizzate per RisiKo!, come “Una partita di RisiKo! ai confini del mondo” per RisiKo! Antartide, vincitrice di due ori ai BC&E AWARDS 2023, e “Risiko! - Il Giro Della Plancia”, grande progetto di branded entertainment realizzato in collaborazione con StoGranTour, mentre il 2023 ha visto un focus importante sul 10° anniversario dei PAW Patrol e sul 60° anniversario di Scarabeo oltre che sull’inizio delle celebrazioni per il 50° anniversario di Rubik’s nel 2024.

La nomina di Edgardo Di Meo a General Manager ha l’obiettivo di potenziare ulteriormente la presenza e il ruolo strategico di Spin Master nel mercato italiano, in cui l’azienda ha registrato una crescita nel mercato italiano del +21% nel 2023 (dati Circana, retail tracking service, FY 2023).

Chi è Edgardo Di Meo nuovo General Manager di Spin Master Italia e Grecia

Dopo la laurea in Marketing Management alla Bocconi e l’esperienza in Mattel Italia come Brand Manager Barbie, Edgardo Di Meo (Santa Maria Capua Vetere, CE, 07/06/1982) è arrivato in Spin Master Italia nel 2011 ricoprendo il ruolo di Senior Brand Manager fino al 2013, quello di Marketing Manager fino al 2017, di Direttore Marketing Italia e Grecia fino al 2023 e di Senior Marketing Director fino a marzo 2024, curando tutti i core brands dell’azienda, dalla property di successo mondiale PAW Patrol alle activities Kinetic Sand e Cool Maker, dai tech toy di grande successo Hatchimals, Purse Pets e Bitzee, ai giochi in scatola cult RisiKo! e Scarabeo fino a Rubik’s, l’originale cubo di Rubik, e le grandi licenze globali come DC / Batman, Wizarding World / Harry Potter e Gabby’s DollHouse.