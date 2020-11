Editoria: Il Fatto, in 9 mesi l'ebitda torna positivo pari a 3,57 milioni

il Fatto Quotidiano in Borsa

Seif, la società editoriale che ha come prodotto di punta Il Fatto Quotidiano, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un valore della produzione in crescita del 26% a 28,01 milioni e un ebitda pari a 3,57 milioni, tornato positivo rispetto al rosso di 520 mila euro dello stesso periodo del 2019. Cresce, a settembre, la diffusione de Il Fatto Quotidiano, con una media di 53.993 copie medie giorno (versione cartacea + digitale), in aumento del 17,3% su settembre 2019.