Editoria, il gruppo Onorato Armatori cede SardiniaPost online e magazine

La testata online SardiniaPost.it e SardiniaPost Magazine, bimestrale cartaceo, passano da Onorato Armatori a un nuovo editore. Il direttore responsabile resta Guido Paglia e viene confermata la distribuzione del bimestrale sulle navi Moby e Tirrenia.

Le quote della società Ico 2006 srl, editrice delle due testate, sono state cedute dal socio unico a un gruppo industriale formato dall'imprenditore italo-libanese Georges Mikhael, ideatore del progetto Be-Local nelle filiera agroalimentare, e dalle societa' Linking (attiva nel settore editoriale in Lombardia e Svizzera) e Castia.me, societa' sarda presente nell'audiovisivo e nei servizi in streaming. Mikhael ha assunto la presidenza della societa' editrice, mentre l'ad sarà Walter Sorrentino. Consigliere Andrea Piu.