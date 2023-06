Editoria, mercato stabile a 3 mld. Ma è necessario ripensare stampa e tirature

Salone del Libro, Editoria: mercato stabile a 3 mld di fatturato nel 2022

Quanto le nuove tecnologie soprattutto di stampa digitale rendono economicamente sostenibile il lavoro dell’editore e in che modo si può intervenire per rendere ancora possibile la produzione editoriale? Sono queste le domande principali a cui Mediagraf, azienda di Noventa Padovana operante nella stampa roto-offset e offset dei servizi integrati per l’editoria, GDO, comunicazione e terzo settore, ha cercato di rispondere con un ciclo di incontri con editori culminato al Salone del Libro di Torino. Il panel di discussione si è tenuto nella giornata di venerdì 19 maggio.

“Abbiamo deciso di organizzare questo ciclo di incontri con gli editori per ragionare assieme sulle tematiche di sostenibilità in ambito editoriale. Ci ha colpito l’entusiasmo e la voglia di comunicare - ha spiegato Cristiana Vianello, Digital Printing & New Business Development di Mediagraf - L’obiettivo comune era quello di condividere esperienze e riflessioni per rendere umano e ugualmente sostenibile il lavoro di tutti”. Il risultato dei tavoli di lavoro è stato utile per entrambe le parti.

Obiettivo comune, riflettere sulle sempre maggiori potenzialità della stampa digitale, tecnologia che permette di assicurare più efficienza anche a basse tirature e garantisce la qualità necessaria a rendere il principale mezzo di diffusione della cultura un oggetto bello esteticamente e solido e di qualità, dal punto di vista fisico.