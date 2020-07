Editoria, Paolo Ferrero lancia la rivista bimestrale comunista "Su la testa"

Paolo Ferrero, direttore della rivista e vicepresidente della Partito della Sinistra Europea ha dichiarato: “Sono felice di annunciare la nascita della Rivista Su la testa. Il primo numero della rivista tratta il tema: “Coronavirus, segnalatore d’incendio”.

Su la testa: "Coronavirus, segnalatore d’incendio"

Si legge nel comunicato: "Il primo numero, evidenzia come il coronavirus oltre ad essere una tragedia in sé, abbia avuto la funzione di rendere evidente i disastri insiti nel modello di sviluppo neoliberista e sottolinea parimenti per noi comunisti la necessità di un cambio di paradigma. Il comunismo verde non è più un tabù ma una necessità".

"Si tratta di una rivista promossa dal Dipartimento Cultura e Formazione del Partito della Rifondazione Comunista, che sarà disponibile on-line, composta in PDF e quindi scaricabile e stampabile. Avrà scadenza bimestrale con l’obiettivo di costruire una spazio di confronto teorico e politico del mondo della sinistra di alternativa italiana ed europea. Riteniamo infatti necessario superare gli steccati che frammentano la sinistra ad ogni livello e dall’altra cercare di avviare un dibattito teorico che favorisca il confronto e la ricerca".