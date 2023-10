Elena Basile, la nuova Orsini: l'ex ambasciatrice è già una star tv

Elena Basile, nuova star tv

C’è una nuova star in tv. Una di quelle che non ha paura di prendere una posizione fuori dal coro del solito main stream. Si chiama Elena Basile. Ex ambasciatrice italiana in Belgio e Svezia. La diplomatica è in pensione dallo scorso primo giugno e ora si dedica alla scrittura. Sulla piccola bio del suo profilo Linkedin si legge: scrittrice di narrativa e commentatrice di politica Internazionale.

A luglio Basile è finita nella bufera dopo aver confermato di essere dietro allo pseudonimo “Ipazia”, con cui ha scritto diversi articoli per il Fatto Quotidiano, considerati “filorussi” da qualche commentatore. L’altra sera l’ex diplomatica ha partecipato alla trasmissione di La7 di Lilli Gruber e si è esposta commentando la situazione in Israele assumendo una postura critica nei confronti di Tel Aviv.

Elena Basile

“Indifendibile è l'arroganza con la quale l'occidente crede di appartenere a una civiltà privilegiata, a un giardino assediato dalla giungla" [...] "questa opposizione democrazie autocrazie è una opposizione falsa, perché nelle relazioni internazionali bisogna comporre interessi diversi, entrambi legittimi", ha affermato.

Per qualcuno è la nuova Alessandro Orsini, il professore che in questi mesi ha criticato l’atteggiamento dell’Occidente nella guerra in Ucraina. Di sicuro Basile è il nuovo personaggio tv che darà filo da torcere ai tanti che vogliono sentire solo una versione sulle crisi internazionali, che esse siano in Ucraina o in Israele: quella che piace a loro.

Elena Basile

L'INTERVENTO DI ELENA BASILE A OTTO E MEZZO

Lo scontro tra Elena Basile e Beppe Severgnini