Elisabetta Canalis? Versione Jane Fonda in tutina attillata a Binario 2 nel mattin show (che fu di Fiorello)

Elisabetta Canalis illumina il mattino di Rai2: la showgirl sarda in versione 'Jane Fonda' regala una lezione di fitness davvero sui generis. al pubblico di Binario 2 - il programma che ha preso l'eredità di Viva Rai2! by Fiorello, campione assoluto degli ascolt tv - Nel corso del programma che va in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì alle 7.10 su Rai2, in diretta dalla Stazione Tiburtina, condotto da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, la Canalis si è collegata dal salotto della sua casa di Los Angeles (dov’erano da poco passate le 22.00), con tanto di tutina attillata: stretching, molta ironia e soprattutto risate: un risveglio muscolare di conduttori (invano) e pubblico da casa che ha allietato l’inizio di giornata dei telespettatori di Rai2.



Si ricorda il link attivo a RaiPlay: https://www.raiplay.it/programmi/binario2

