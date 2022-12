Elon Musk deve dimettersi da capo di Twitter: ecco com'è finito il sondaggio

Il popolo ha deciso, Musk deve dimettersi. Su Twitter, il nuovo proprietario Elon Musk aveva lanciato un sondaggio piuttosto particolare rivolto agli utenti del social: "Dovrei dimettermi da capo di Twitter?". Ebbene, il "poll" si è finalmente concluso.

Il risultato è chiaro. Su più di 17 milioni di utenti, il 57,5% si è detto favorevole alle dimissioni del miliardario sudafricano patron, tra le altre cose, di Tesla.

E ora, se veramente Musk si farà da parte, chi sarà il suo successore? C'è da dire che non è la prima volta che Musk lascia decidere al "popolo". Infatti, l’acquisto stesso di Twitter è stato propiziato dalla risposta degli utenti a un suo sondaggio.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.