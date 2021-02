Tweet di Elon Musk a Putin. "Vuole raggiungermi su Clubhouse?"

Il Cremlino ha definito "interessante" la proposta di Elon Musk di conversare con il presidente russo Vladimir Putin sul social audio Clubhouse. L'imprenditore americano della Tesla e dell'azienda aerospaziale SpaceX ha avanzato l'idea su Twitter: "Vorrebbe raggiungermi per una conversazione su Clubhouse?", ha scritto, taggando l'account ufficiale del Cremlino in lingua inglese.

"Sarebbe un grande onore per me parlare con lei", ha aggiunto il miliardario in russo. Interrogato dalla stampa lunedi', il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito la proposta "molto interessante". "Ma dobbiamo prima capire cosa significa, cosa viene proposto concretamente (...), prima di rispondere", ha detto ricordando che Putin "non usa i social network" di persona. Il social network Clubhouse e' una piattaforma audio attualmente disponibile su invito.

La proposta di Elon Musk arriva mentre la sua azienda SpaceX ha inviato quattro astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) lo scorso novembre, consacrando la perdita da parte della Russia del monopolio sull'accesso allo spazio che aveva tenuto per nove anni. La capsula Dragon di SpaceX e' diventata il secondo dispositivo attualmente in grado di raggiungere la Iss, insieme alla Soyuz russa, che dal 2011 ha trasportato in esclusiva tutti i visitatori alla stazione, dopo che lo shuttle americano ha cessato i viaggi.

Ma il settore spaziale russo sta perdendo slancio a causa di scandali di corruzione, mancanza di innovazione e di nuovi progetti scientifici. Space X e' un attore sempre piu' importante in queste aree. Musk, 49 anni e una fortuna di oltre 180 miliardi di dollari, ha l'ambizione di colonizzare Marte ma e' anche attivo in settori come la crittografia e l'intelligenza artificiale.