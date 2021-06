Chef Enrico Schettino debutta in Tv: farà 5 puntate di “Cotto e Mangiato - Il menù"

Lo chef Enrico Schettino fa il suo esordio in televisione. Il fondatore del Gruppo Giappo Italia Srl, Chef e Managing Director, avvocato e business man, esperto di cucina giapponese e docente di Gambero Rosso Academy, sarà protagonista su Italia 1, da domani giovedì 17 giugno, per cinque puntate, sempre alle ore 12.10, di “Cotto e Mangiato – Il menù”, il cooking show condotto da Tessa Gelisio.

Chef Enrico Schettino, al fianco di chef Andrea Mainardi, si dedica alla preparazione di piatti “fuori porta”, un po’ fuori dal comune, raccontandone i segreti con vivaci scambi di battute. Al centro di ogni puntata c’è la preparazione di un piatto diverso. Nella prima, l’oggetto del contendere sono gli shirataki alla soia, la colatura di alici di Cetara e i pomodorini del piennolo. Si strizza anche l’occhio alla tradizione dei noodles, a zero calorie, con condimenti rigorosamente made in Sud.

Nelle puntate successive, spazio al Bao Burger, il panino orientale di pesce con polpo e caprese; al Poke su fresella, un mix di ingredienti in stile poke, tra mozzarella e tonno in crosta, con una fresella made in Puglia al posto della base di riso; alla Parmigiana roll, uramaki con melanzana, pomodorini, parmigiano e gamberi; e, infine, al TakoYaki alla luciana, le tipiche palline di polpo giapponesi sono rivisitate sulla base della ricetta napoletana del polpo alla luciana con passata di pomodoro. Nel corso delle puntate, inoltre, Enrico Schettino racconta curiosi aneddoti sulla cucina e sulle tradizioni del Giappone e sui suoi numerosi viaggi nel Paese del Sol Levante, che hanno ispirato la sua attività imprenditoriale: ad oggi sono 17 i suoi locali attivi, in prevalenza in Campania, sua regione di origine, cui si aggiungeranno a breve anche quelli a Roma e Milano.