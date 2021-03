Esselunga e Armando Testa raccontano un anno di lockdown. VIDEO

A un anno esatto dall’inizio dell’emergenza Covid, Esselunga racconta, in un “docu-real” forte ed intenso, le emozioni, le paure e le speranze delle persone che lavorano ogni giorno nella Food Company Italiana. Il documentario è stato realizzato grazie alle testimonianze vere e senza filtri, raccolte dagli smartphone di chi ha affrontato l’emergenza Covid giorno per giorno, con dedizione, passione e professionalità per restare sempre al fianco dei clienti in questo difficilissimo anno.

Nato dalla sinergia tra Esselunga e il Gruppo Armando Testa, come scrive spotandweb.it, questo innovativo branded content prodotto Little Bull Studios (Direzione creativa: Jacopo Morini e Fabiano Pagliara; Montaggio/regia: Luca Grafner) racconta uno spaccato realistico e commuovente dell’anno appena trascorso. Dalle file interminabili alle soluzioni smart e innovative, dagli scaffali vuoti alle donazioni a Ospedali e Croce Rossa, dalle emozioni dei dipendenti alla riconoscenza sincera dei clienti.