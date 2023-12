Farwest, ospiti stasera: un'inchiesta sul Mostro di Firenze

Farwest, ospiti stasera: puntata dedicata al caso del Mostro di Firenze

Un’ampia inchiesta che svela scenari inediti sul Mostro di Firenze: la propone la seconda puntata di Farwest, il nuovo programma di Salvo Sottile e Rai Direzione Approfondimento, in onda lunedì 4 dicembre alle 21.20 su Rai 3. Seguiranno un’indagine sui possibili finanziatori occulti di Hamas in Italia e un viaggio nel mondo dei ladri degli orologi di lusso, nuova merce di scambio di feroci criminali.

Il nuovo programma di Salvo Sottile è un viaggio attraverso i Far West d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagneranno il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio.

Sottile, insieme alla sua squadra di giovani inviati, darà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni. Farwest è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni.