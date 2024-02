Federica Masolin lascia la Formula 1 Sky. Al suo posto arriva..

Federica Masolin lascia la Formula 1 Sky e si concentra sulla Champions League

Manca la conferma ufficiale, che probabilmente arriverà il 26 febbraio quando verrà presentata la nuova stagione dei motori, ma circolano con insistenza voci sul fatto che Federica Masolin dovrebbe lasciare la conduzione di Sky Sport Formula 1 e i concentrà sulla Champions League, fiore all'occhiello dell'offerta calcistica della pay tv (che perlaltro dalla prossima stagione diventerà una Super Champions con calendario di partite ancora più fitto).

Federica Masolin saluta la Formula 1 su Sky. Arriva Davide Camicioli?

Sul fronte F1, la telecronaca di Sky sarà ancora di Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené e Mara Sangiorgio a fare tutti gli approfondimenti e le interviste dal paddock.

Senza dimenticare le analisi di Matteo Bobbi. In conduzione dunque non ci sarà più Federica Masolin: a prendere il posto della conduttrice dovrebbe essere, secondo le indiscrezioni, il presentatore Davide Camicioli, giornalista di Sky e volto dei motori per TV8.

Al suo fianco resta da capire se ci sarà ancora Davide Valsecchi. In queste ore si parla di Ivan Capelli ex pilota di F1 (anche con la Ferrari) entrato a far parte della squadra di Sky lo scorso anno.