Federica Nargi, il top trasparente mette in mostra il lato A da paura. FOTO

Federica Nargi, lato A esplosivo sotto il top trasparente: gli scatti bollenti su Instagram - FOTO

Federica Nargi manda in visibilio i social. La show-girl e modella romana ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con degli scatti da paura. In occasione di un evento organizzato da Oral-B, leader mondiale nei prodotti per l'igiene dentale, "lady Matri" si è presentata con un completo total black.

Vestita di nero, sì, ma a eccezione di un top a rete (che forse sarebbe più adatto a chiamare "trasparente") che, come intuibile, ha messo in luce il suo decolleté mozzafiato. Sul social network sono stati in molti i fan della modella a commentare i suoi scatti bollenti.

Il primo commento, va notato, è quello della stilista Elisabetta Franchi, che commenta con una serie di "emoji innamorate" che fanno trasparire tutto l'apprezzamento e l'affetto della creativa per la Nargi. La pensa allo stesso modo l'utente Silvio87, che commenta: "Bellissima, sempre più spettacolare".

La pensa allo stesso modo, ma detto con più ironia, l'utente Kuka7 che, sempre su Instagram, commenta: "Troppo bella, prima o poi mi farai venire un infarto".