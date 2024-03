"Ferragni-Fedez non si sono separati". Ecco gli ultimi retroscena

Ferragni-Fedez

Dopo l'intervista di ieri sera di Fabio Fazio, Chiara Ferragni è tornata prepotentemente al centro del dibattito. Secondo la giornalista del Corriere della Sera, Candida Morvillo, che ha raccolto le prime parole dell’influencer la rottura con Fedez non è definitiva. "Non si sono separati", dice Morvillo.

"Tutti quanti continuano a dire di divorzio, come si separano i beni, ma lei stessa ha confermato ulteriormente, come già aveva detto sul Corsera, che c’è un momento di allontanamento, una crisi più forte rispetto al passato, ma non ha detto che si sono lasciati o divorziati”.

Nelle ultime ore, inoltre, secondo alcuni retroscena, dietro alla rottura anche la pretesa di Fedez del licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, il manager della moglie, anch’egli indagato.