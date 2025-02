La Rai sfida la sentenza del Tar con un ricorso: "Non esiste il Festival di Sanremo senza di noi"

La Rai presenta un ricorso contro la sentenza del Tar

Gli avvocati della Rai hanno depositato un ricorso contro la sentenza del Tar Liguria che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto da parte del Comune di Sanremo all’azienda per l’organizzazione del Festival di Sanremo. Secondo la difesa della Rai, "Non esiste il Festival di Sanremo senza di noi, il marchio è inscindibile dal format". Questa è l’idea alla base del ricorso, che si fonda sulla storicità della relazione tra Rai e il Festival, un legame che per l’azienda è imprescindibile.

Come riportato da La Repubblica, nel dicembre scorso, il Tar aveva emesso una sentenza che stabiliva che, dopo il 2025, l’organizzazione del Festival dovrà essere affidata tramite una gara pubblica, non più in modo diretto alla Rai. Nonostante ciò, il Tar aveva confermato che la Rai manterrà il controllo sul format e sul marchio del Festival fino all’edizione del 2025, escludendo il rischio che la manifestazione possa essere organizzata da altri soggetti prima di quella data.

Il ricorso della Rai nasce a seguito del ricorso della società Just Entertainment, che aveva manifestato interesse per acquisire i diritti economici e commerciali del Festival, chiedendo al Comune di Sanremo di poter gestire l’organizzazione della manifestazione. Dopo il rifiuto del Comune, Just Entertainment ha impugnato la decisione che affidava l’esclusiva alla Rai.

In realtà il cuore della sentenza si concentra sulla distinzione tra il marchio e il formato televisivo. Il Tar ha stabilito che il Comune di Sanremo non poteva concedere in esclusiva alla Rai il marchio "Festival della Canzone Italiana", ma ha confermato che la Rai resta proprietaria del formato televisivo e continuerà a organizzare il Festival nelle edizioni future. La battaglia legale dunque si gioca su come deve essere gestita l’organizzazione del Festival dopo il 2025, con la possibilità di apertura a nuovi operatori, ma senza compromettere il controllo di Viale Mazzini sul format.