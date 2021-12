Film di Natale, la classifica: gli italiani incoronano "Una poltrona per due"

Cosa guardiamo a Natale? La classifica di Wikipedia sui film più cercati dagli italiani

Anche quest’anno il Natale è alle porte. E, come tutti gli anni, gli italiani giungono alla solita domanda: “Cosa guardiamo a Natale?”. Ognuno ha i suoi gusti, ma una risposta piuttosto esauriente la si può trovare nella classifica stilata grazie all’analisi delle voci cinematografiche a tema natalizio più lette su Wikipedia dagli italiani.

Film di Natale, la classifica di Wikipedia: un vincitore piuttosto scontato

Un primo posto non proprio sorprendente. Vince il podio “Una Poltrona per due” che, con oltre 161 mila visite (quasi 7 mila in media a giorno), si classifica come il film di Natale più cercato su Wikipedia dagli italiani nel Natale 2020.

La classifica, come scrive Wikipedia in una nota, conferma certezze granitiche e riserva qualche sorpresa: mentre la seconda posizione viene conquistata dal romantico “Love actually” (oltre 86 mila visite nell’anno, con una media di quasi 4.000 al giorno), il terzo posto vede l’indimenticabile “Parenti Serpenti” di Monicelli, che batte sorprendentemente con oltre 77 mila visite un cult delle feste natalizie dal calibro di “Mamma ho perso l’aereo”, il quale sfiora la quarta posizione con “appena” 67 mila visite totali. Arranca, ma riesce ad aggrapparsi al quinto posto con 66 mila visite, “In vacanza su Marte” di Neri Parenti.

Film di Natale, nella classifica di Wikipedia anche cartoni animati

La classifica comprende moltissimi cartoni animati, come “Klaus – I segreti del Natale” (11sima posizione) e “Nightmare before Christmas” (12sima); film romantici e cinepanettoni, come “L’amore non va in vacanza” (17simo posto) e “Natale a Miami” (36simo).

Al di là del numero davvero alto delle visite registrate per le voci cinematografiche dedicate al Natale lo scorso anno, il dato più incoraggiante è la reale partecipazione degli utenti rispetto l’utilizzo attivo di Wikipedia che non si limitano a leggere le pagine, ma le modificano e migliorano ogni giorno, tutto l’anno.

Per questo, Wikimedia Italia ha pensato di dare la possibilità di regalare a Natale tre pacchetti formativi per imparare ad orientarsi e contribuire alla piattaforma, diffondendo la cultura libera nel mondo.

Le WikiBussole

Pensate per i lettori di Wikipedia che vorrebbero rendersi utili, ma che non ne hanno avuto ancora il coraggio, le WikiBussole sono sia un’idea originale per un regalo di Natale che uno strumento per sostenere Wikimedia Italia, organizzazione che supporta lo sviluppo di Wikipedia in italiano e di tutti i progetti collegati nel nostro Paese.

Riguardo la partecipazione degli utenti, sono state oltre 150 le voci implementate. Le modifiche più recenti hanno avuto come oggetto “Un principe per Natale”, “Il miracolo della 34^ strada”, “Barbie e lo schiaccianoci”, “Festa in casa Muppet” e “Natale a New York”.

Otto invece sono state le pagine create nel 2021, prima tra tutte “Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo”, seguito da “The Two Columbines”, “Io sono Babbo Natale”, “Il magico sogno di Annabelle”, “Un bambino chiamato Natale”, “Prancer – Una renna per amico”, “H&M: Come Together” e “A Christmas Wedding”.