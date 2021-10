Concluse le riprese del primo film girato nello spazio

"The Challenge" è il primo film girato nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Le riprese, della durata di 40 minuti, si sono concluse dopo 12 giorni in orbita

Spetta alla Russia il primato di aver girato il primo film girato nello spazio intitolato "The Challenge". Le riprese nella Stazione Spaziale Internazionale si sono fermate dopo 12 giorni in orbita. La troupe era composta dall'attrice Yulia Peresild, dal regista Klim Šipenko e dal cosmonauta della Roscosmos Oleg Novitski, che ha fatto ritorno sulla Terra dopo essere voltata nello spazio il 5 ottobre scorso. La navicella Soyouz MS-18 per il rientro è atterrata alle 4:36 all'orario previsto al Cosmonauts Training Centre in Kazakistan e accolta con una cerimonia in pompa magna.

"The Challenge" prevede circa 40 minuti di riprese e sebbene le cifre ufficiali non siano state rivelate potrebbe essere costato oltre 100 milioni di dollari, senza includere le spese per il cache del cast e della produzione in generale.