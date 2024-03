Fiorello bomba su Michelle Hunziker a Sanremo 2025. "Dunque ci sono già tre.."

A VivaRai2! il programma con Fiorello, Biggio, Casciari mercoledì 6 marzo 2024 si parla di Michelle Hunziker, che ha voluto ringraziare in un'intervista lo showman siciliano per averla aiutata a scegliere il titolo della sua ultima trasmissione (Michelle Impossible & Friends che parte su Canale 5 con la nuova edizione dopo il successo delle due che l'hanno preceduta).

Fiorello ha esaltato la conduttrice tv e attrice, aggiungendo poi una suggestione: "Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe tornare per Sanremo. L'ha già fatto e lo rifarebbe volentieri. Dunque ci sono già tre volentieri: la Hunziker, Cattelan e Gigi D'Alessio".

Poi, la chiosa auto-ironica in riferimento alla precedente battuta: "Ovviamente sono io ad avere l'ultima parola. Chiamano me e chiedono 'tu cosa faresti?', io gli dico quello che farei. Infatti mi dispiace per Nunzia (De Girolamo, ndr), adesso penso che chiuderò Affari Tuoi...", le parole di Fiorello.

Michelle Hunziker torna con Michelle Impossible & Friends 2024 su Canale 5

Michelle Hunziker sarà la padrona di casa di “Michelle Impossible & Friends” nel prime time del mercoledì sera di Canale 5, ma soprattutto la grande mattatrice dello show: accoglierà in uno studio rinnovato grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali.

Nel primo appuntamento la conduttrice del programma Mediaset ospiterà sul palco Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Novità di questa edizione “Lugano amara”: la parodia della celebre serie turca “Terra amara” con un cast incredibile, il commento irriverente della Gialappa’s Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti.