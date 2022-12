Fiorello fa il boom di ascolti su Rai 2: amara sconfitta per Monica Maggioni

Ascolti tv, "Viva Rai 2" di Fiorello doppia gli ascolti del Tg1 Mattina di Monica Maggioni

A Rai 2 bastava il tocco di Fiorello. La prima puntata ufficiale del nuovo “mattin-show” del comico siciliano fa il boom di ascolti, arrivando a toccare il 14,1% di share con 683.000 spettatori. “Viva Rai 2”, questo il nome del nuovo programma, si avvale di una ricetta vincente: un mix altamente studiato di intrattenimento, politica e attualità.

In onda sulla seconda rete della televisione pubblica dalle 7.15 alle 8 in una fascia oraria che era rimasta ferma sette giorni fa all’1% di share, il nuovo show si pone come nemesi assoluta del Tg1 Mattina di Monica Maggioni.

Lo spazio informativo mattutino della direttrice del primo telegiornale nostrano, infatti, arranca negli ascolti da ben prima del grande ritorno del “fenomeno Fiorello”. E oltre agli ascolti non entusiasmanti, ora deve mandare giù la pesante sconfitta contro il comico “made in Catania”.

Rai 1, Tg1 Mattina di Monica Maggioni battuto dal debutto di Fiorello su Rai 2

Infatti, ieri, lunedì 5 dicembre, il Tg1 Mattina, in onda dalle 7.13 alle 8.55, ha incollato al televisore “solo” 492.000 spettatori con il 10,1% di share.

Prendendo in considerazione la stessa fascia oraria di “Viva Rai 2”, il dato della prima rete peggiora ulteriormente: infatti, dalle 7.13 alle 7.30 registra 352.000 spettatori con l’8.13%, dalle 7.32 alle 7:45, invece, 387.000 spettatori con il 7.88% di share e, infine, dalle 7.46 alle 7.58 porta a casa l’8,34% con 436.000.

Lo scenario è uno solo. Rai 1, primo canale della tv di Stato, è stato (quasi) doppiato da un Rai 2 in crisi e fortemente bisognoso di una ribalta. Ebbene, Monica Maggioni ha trovato pane per i suoi denti, ma Fiorello alla conduzione sembra piuttosto sereno…