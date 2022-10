Fiorello tagliato fuori dal Tg1 condurrà “Viva Rai 2”: l'annuncio di Fuortes

Rai, Fuortes corre ai ripari e affida a Fiorello un nuovo programma: "Viva Rai 2"

Dopo la bufera che ha coinvolto in questi giorni Fiorello sull'ipotesi dell'arrivo di un programma di intrattenimento satirico nella prima mattinata (posto questo già occupato dalla striscia quotidiana gestita dal Tg1), il consegunete comunicato furioso del Comitato di redazione e la successiva lettera di chiarimento, l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, è corso ai ripari, affidando all'artista, autore e intrattenitore un nuovo programma che si chiamerà “Viva Rai 2”. Un format pensato in 135 puntate che andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai2, tra le 7 e le 8.30 con un orario ancora da stabilire nei dettagli. Oltre che su RaiPlay il programma potrà essere ascoltato su RayPlaySound, Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre il sabato e la domenica, su Radio2.

Fiorello-Rai, lo showman: “Ai giornalisti del Tg1 auguro di trovare le risposte e le soluzioni per lavorare al meglio”

Dopo l'annuncio della nuova avventura televisiva Fiorello ha subito colto l'occasione per ringraziare la Rai, l'ad Fuortes e Stefano Coletta. “Ringrazio per avermi dato la possibilità di tornare in Rai e di farlo su Rai 2. E' una scelta che mi rende felice, io amo le prime volte, anche se in realtà si tratta di un ritorno. Nel 1992 feci Il nuovo Cantagiro e oggi, dopo un lungo giro di 30 anni, approdo al mattino presto di Rai 2 con un progetto a cui tengo molto, e che come fu con Viva Radio 2 e Viva Raiplay, ha quel sapore gioioso di un nuovo inizio”, ha affermato lo showman. Infine, ha chiosato l'intervento rilasciando parole di stima e rispetto per i colleghi del Tg1. “Ringrazio i giornalisti del Tg1 per le parole di stima nei miei confronti, contenute nella lettera pubblicata ieri, e auguro loro di trovare le risposte e le soluzioni per lavorare al meglio”.

La lettera del Cdr del Tg1 a Fiorello

Qui le dichiarazioni integrali contenute nella lettera del Cdr del Tg1: “Caro Fiore, ti scriviamo in nome e per conto di tutta la redazione del Tg1, che nutre grande stima per il tuo lavoro e si diverte come tutti, da sempre, con le tue invenzioni televisive. Il Tg1 non è in guerra con nessuno, tantomeno con un artista del quale continuamente racconta le mirabili imprese televisive. Potevamo parlarne diffusamente con l’azienda, fare progetti insieme lavorando reciprocamente a vantaggio degli ascolti. Forse non sarai stato informato, come noi del resto, che il Tg1 da qui a giugno avrebbe perso quasi 150 ore di informazione. Forse non sai che molti colleghi lavorano per quel prodotto con grande passione nel nuovo spazio concordato con la rete dopo anni di trattative".