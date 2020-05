Forte di Marmi, il sindaco contro Nicola Porro: "Noi eroi per due lire, tu..."

Su Facebook lo sfogo del sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, contro il giornalista Nicola Porro. Porro, durante una diretta Facebook, aveva pesantemente attaccato Murzi per il contenuto di un'ordinanza che permette di giocare a tennis (solo ai residenti). Murzi ha risposto per le rime, criticando in maniera forte e decisa le parole del giornalista e il suo modo di fare informazione: “Noi eroi che per due lire mettiamo le mani nella m***, tu solo un supponente populista”, è uno dei passaggi dell'intervento del sindaco