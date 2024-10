Fred de Palma e Rose Villain, un cocktail elettrizzante con "MMH"

Fred de Palma ha confermato il suo ritorno: infatti, il king italiano del reggaeton, l’unico nel nostro Paese in grado di unire magistralmente questo genere al rap, ha annunciato “MMH”, il nuovo singolo in cui torna a collaborare con Rose Villain, tra le voci femminili più talentuose e di successo del panorama attuale. Il brano, prodotto da Sixpm, disponibile da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali.

In ⁠“MMH” la chimica tra Fred de Palma e Rose Villain è evidente sin dal primo ascolto: nel pezzo, i due artisti uniscono elementi dei rispettivi generi, creando un mix unico. Le barre di Fred giocano con la voce sensuale e raffinata di Rose, mentre raccontano un rapporto caratterizzato da desiderio, passione e conflitto. Una relazione che tiene i due protagonisti intrappolati, incapaci di resistere l’uno all’altra, nonostante siano consapevoli della natura distruttiva di questa storia.

Con ⁠“MMH”, Fred de Palma compie un’ulteriore evoluzione nel suo percorso artistico, continuando la sperimentazione musicale iniziata sul palco del Festival di Sanremo a febbraio 2024 e seguita dalle pubblicazioni degli ultimi mesi, tra cui “NOTTE CATTIVA” con Guè, dal sound afrobeat, con influenze rap e amapiano, e “PASSIONE”, una bachata con cui torna al latin, genere che è riuscito per primo a portare nel mainstream in Italia, riprendendo le vibes anni Duemila e rifacendosi al pop latino che in quegli anni era esploso nelle classifiche di tutto il mondo. Ad oggi “PASSIONE” conta 20 milioni di streaming totali, e sin dall’uscita risiede fisso nella Top50 della classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio, oltre ad aver occupato il podio della classifica Earone dei brani latin più trasmessi dalle radio italiane (alla posizione #2).

Chi è Fred De Palma: 30 dischi di platino e 6 dischi d’oro in carriera

Fred De Palma è uno dei pochi artisti in Italia a vantare importanti collaborazioni internazionali, come quelle con la popstar brasiliana Anitta, con Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, grazie alle quali è riuscito a conquistare un posto importante sia nel mercato musicale nazionale sia in quello globale, posizionandosi sul podio dei singoli più ascoltati in un Paese straniero grazie a “Se iluminaba”, versione spagnola di “Una volta ancora” feat. Ana Mena, che si è confermato secondo brano più ascoltato in streaming in Spagna nel 2020, un risultato unico per un artista del nostro Paese. La scorsa estate, inoltre, si è esibito in concerto in apertura a Maluma, la star colombiana del reggaeton.

Con all’attivo 30 dischi di platino e 6 dischi d’oro, Fred De Palma è reduce dall’esperienza sul palco della 74ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato “Il cielo non ci vuole” (disco d’oro), brano dal mood dance che ha dimostrato la sua capacità di essere trasversale e attraversare più generi musicali.

Fred De Palma dalle canzoni "di platino" con Ana Mena al singolo Rose Villain

Tra suoi i più grandi successi si annoverano la tripla certificazione platino del singolo “D’estate non vale” feat. Ana Mena (oltre 113,6 milioni di stream e 240 milioni di views) e i 7 dischi di platino di “Una volta ancora”, sempre in collaborazione con la cantante spagnola, che conta 182 milioni di stream e 297 milioni di views, seguito nel 2021 dalla versione spagnola “Se iluminaba”, brano con cui Fred de Palma diventa il cantante italiano ad aver venduto più copie di un singolo in un Paese straniero (5 dischi di platino in Spagna). Le collaborazioni con Anitta hanno conquistato il doppio platino con “Un altro ballo” e 3 dischi di platino con “Paloma”. Nel 2021 esce la hit “Ti raggiungerò”, certificata triplo platino con 72 milioni di stream, seguita da “Extasi”, 78,6 milioni di stream e 4 dischi di platino. Nell’estate 2023 segue una nuova collaborazione con Ana Mena in “Melodia Criminal”. Quest’estate pubblica “NOTTE CATTIVA” con Guè e “PASSIONE”.

L’artista è pronto a tornare il 18 ottobre con “MMH”, il nuovo singolo feat. Rose Villain, che sarà fuori su tutte le piattaforme digitali.