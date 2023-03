Fuori dal Coro, ospiti stasera: inchiesta sulle case occupate, ultimo atto

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di occupazione delle case popolari, immigrazione ed effetti avversi dei vaccini

Questa sera 8 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", saranno gli sviluppi dell’inchiesta sull’occupazione delle case popolari gestita illegalmente da bande criminali.

Un focus sull’emergenza immigrazione, con un servizio esclusivo su una società che gestisce l’accoglienza senza fornire i servizi adeguati.Inoltre, si tornerà a parlare dei presunti effetti avversi dei vaccini con documenti inediti ed esclusivi sulle informazioni che sarebbero state taciute durante la prima ondata pandemica da Covid-19. Infine, il consueto cavallo di battaglia della trasmissione sui ladri di case.