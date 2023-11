Fuori dal Coro, ospiti stasera: i luoghi dove l'Islam è predominante

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di immigrazione illegale, no-go zone e Shiva

Questa sera 8 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà le nuove importanti rivelazioni sull’inchiesta dedicata all’immigrazione illegale e al traffico illecito dei visti per entrare in Italia.

Nel corso della serata, focus sulle no-go zone, ovvero quei territori dove c’è una forte predominanza culturale musulmana, con un viaggio in Olanda per testimoniare il fenomeno di radicalizzazione islamica.

Inoltre, non mancheranno gli ultimi aggiornamenti sui ladri di case e un’inchiesta della trasmissione sull’arresto del trapper Shiva.