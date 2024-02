Fuori dal Coro, ospiti stasera: focus sull'integrazione dei minori stranieri

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di inserimento di minori di origine straniera, protesta degli agricoltori e occupazioni abusive

Questa sera 7 febbraio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l'immigrazione con un focus sulla gestione delle comunità che si occupano dell’inserimento dei minori di origine straniera, in seguito al recente caso di violenza di gruppo avvenuto a Catania. Un ampio approfondimento verrà, inoltre, dedicato a diversi episodi che sembrano minare la sicurezza di Torino.

Spazio poi alle proteste degli agricoltori che, dopo essersi diffuse già da inizio gennaio in diversi paesi europei, sono arrivate in Italia e a un’analisi sull’industria legata alla produzione di cibo sintetico.

E ancora, una pagina sulle occupazioni abusive con uno sguardo alla situazione a Roma, dove è emerso che la morosità legata agli affitti delle case popolari ha raggiunto la cifra di circa un miliardo di euro.