Fuori dal Coro, ospiti stasera: le droghe sintetiche invadono Milano

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sanità in Italia, guerra in Medio Oriente, esproprio di terreno coltivati e criminalità

Questa sera 17 aprile andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un nuovo approfondimento sulla situazione della sanità in Italia, con le testimonianze di famiglie con bambini malati che si trovano quotidianamente in lunghe liste d’attesa per analisi e trattamenti. E ancora, una pagina dedicata alle guardie mediche e alle visite a domicilio.

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato al rischio di un’escalation nella guerra in Medio Oriente con relative ripercussioni in tutto il mondo: la trasmissione ha realizzato un’inchiesta sul mercato in forte crescita delle armi.

Inoltre, un reportage sui terreni coltivati che sono stati o saranno presto espropriati, spesso contro la volontà dei proprietari, per far spazio a progetti green per le energie rinnovabili, frequentemente gestiti da grandi multinazionali.

E ancora, continua il viaggio nella criminalità organizzata: dalle lotte tra baby gang a Modena al nuovo business della vendita di droghe sintetiche a Milano, fino al recente caso di sequestro di persona a Roma, per il quale è stato arrestato, tra gli altri, il noto rappresentante della comunità bengalese Bachcu. Infine, come sempre, nuovi casi e tanti aggiornamenti sui ladri di case.