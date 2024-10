Fuori dal Coro, ospiti stasera: sempre più giovani commettono crimini efferati

Fuori dal coro, ospiti stasera: si parlerà dello stupro avvenuto in sottopassaggio a Roma, dei tanti giovani che commettono crimini efferati e dei problemi della Sanità

Questa sera 2 ottobre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà lo stupro avvenuto in un sottopassaggio a Roma, con un’intervista alla vittima, e a quanto accaduto a Philippine, la studentessa di 19 anni trovata morta in un parco a Parigi, il cui presunto assassino era stato condannato per violenza sessuale anni fa ed era in attesa di essere espulso.

Inoltre, con un viaggio in diverse città italiane, ci si interrogherà su cosa stia succedendo ad alcuni ragazzi che sempre più di frequente commettono reati efferati, come nel caso del 17enne in provincia di Mantova che ha ucciso una donna di 42 anni.



E ancora, focus sull’inchiesta sul Sistema Sanitario Nazionale che la trasmissione porta avanti da mesi: nonostante le leggi promosse dal Governo, anche questa settimana saranno molte le testimonianze di cittadini che non riescono ad accedere ai servizi delle varie strutture a causa delle lunghe liste d’attesa o delle agende chiuse. Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.