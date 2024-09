Omicidio Campai, il 17enne amante in palestra dopo il massacro. Killer senza rimorso: distacco per l'orrore compiuto

Omicidio Campai, le ricerche su Google del 17enne accusato: tecniche per uccide a mani nude

Restano pochi dubbi sull'omicidio di Maria Campai avvenuto in provincia di Mantova, la 42enne romena era stata adescata su un sito di incontri dal 17enne che poi ha confessato di averla uccisa. Il killer, in carcere al Beccaria di Milano, - riporta Il Corriere della Sera - manifesta distacco rispetto all’orrore. Per una settimana, dopo l'omicidio, il 17enne ha condotto la sua vita come se nulla fosse. Non ha manifestato ripensamenti, inquietudini, rimorsi, paure, anomalie nel suo routinario comportamento. La povera Maria, origini romene, separata, due figli, che contattata sui siti di incontri aveva accettato di raggiungere Viadana per un rapporto sessuale col ragazzino, accompagnata sul posto da un amico marocchino, giaceva a pochi metri in balia degli animali selvatici.

Ma il 17enne ha continuato ad alzarsi per la scuola, dedicare ore alla palestra, perdersi in navigazioni sui social per inserire immagini delle sue sedute ai pesi; fotografie e video di bilancieri, muscoli gonfiati e sudore. Se la sua famiglia insiste nel sostenere che per forza debbono esserci dei complici, l’analisi del telefonino e del computer fornisce altra base alla premeditazione: ci sono prolungate ricerche online sulle tecniche per uccidere a mani nude. Oggi potrebbe essere il giorno delle verità del ragazzino, chiamato all’udienza di convalida del fermo, ammesso che - prosegue Il Corriere - i suoi avvocati non scelgano la strategia del silenzio per guadagnare tempo e margini nell’allestimento di una difesa che appare debole dinanzi all’impianto degli inquirenti. Che, con il sopralluogo datato sempre oggi, potrebbe assumere ulteriori elementi dal nuovo esame della scena del crimine da parte dei carabinieri del Ris.