Fuori dal Coro, ospiti stasera: alcune Regioni non hanno speso i fondi per abbattere le liste di attesa

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sanità, moglie ripudiate in base alla Sharia e violenza tra i giovani

Questa sera 9 ottobre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un nuovo capitolo dell’inchiesta sul Sistema Sanitario Nazionale: alcune Regioni non avrebbero mai speso i fondi stanziati per abbattere le liste d’attesa.



A seguire un approfondimento sui casi in cui i comuni annoterebbero nei loro uffici anagrafe i “ripudi” da parte di mariti nei confronti delle mogli sulla base della legge della Sharia. E ancora, un viaggio tra Napoli, Bologna e Roma per raccontare la violenza diffusa tra i giovani. Infine, come sempre, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.