Fuori dal Coro, ospiti stasera: dal degrado nelle periferie alla corruzione di una parte del culto musulmano in Italia, tutti i temi

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà dello stato di abbandono delle periferie, degli affari illeciti attorno alla moschea abusiva di Monfalcone e la storia di Monica, in prigione per un omicidio confessato da un'altra donna

Questa sera 11 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", una nuova puntata del reportage sullo stato di degrado e abbandono in cui versano tante periferie italiane. Da Roma a Treviso, passando per Frosinone e Caivano, sembrano essere sempre di più gli alloggi comunali oggetto di una cattiva gestione.



A seguire, la storia di Monica, vittima di quello che sembrerebbe essere un errore giudiziario. La donna si trova in carcere per l’omicidio di una vicina di casa, confessato, però, da un’altra donna.



Infine, spazio all’inchiesta che ha contribuito a rivelare i presunti affari illeciti attorno alla moschea abusiva di Monfalcone. Nel piccolo paese in provincia di Gorizia, alcuni cittadini di origini bengalesi hanno denunciato di essere costretti a versare una parte del proprio stipendio a chi gestisce il luogo di culto. Pena, la perdita del lavoro. A chiudere, gli ultimi aggiornamenti sui ladri di case.