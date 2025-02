Fuori dal Coro, ospiti stasera: dal caro bollette ai donatori illegali di sperma online. Tutti i temi

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sicurezza nelle mura domestiche, immigrazione, caro bollette e gestione del denaro pubblico

Questa sera 19 febbraio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la questione della sicurezza all’interno delle mura domestiche, con testimonianze di chi ha subito rapine molto violente.

E ancora, un approfondimento sulla gestione dell’immigrazione e sui problemi di integrazione, temi che appaiono centrali nella campagna elettorale in Germania.

A seguire, focus economico sull’aumento delle bollette e sulla gestione del denaro pubblico. Infine, documenti inediti che raccontano come sul web ci siano uomini che si offrono come donatori di seme senza rispettare il corretto iter burocratico e le necessarie misure di sicurezza.

Non mancheranno poi tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.