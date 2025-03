Fuori dal Coro, ospiti stasera: dal mercato nero dei visti per l'Italia alla radicalizzazione nell'Islam. Tutti i temi della puntata

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di mercato dei nero dei visti per l'Italia, radicalizzazione nel mondo islamico, occupazioni di casa a Bari in mano ai clan e proteste degli agricoltori in Veneto

Questa sera 12 marzo andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l'ombra del mercato nero sui visti per l'Italia, con denaro e oggetti di lusso in cambio di agevolazioni.

Ampio spazio sarà poi dedicato al mondo islamico: da una parte l'8 marzo delle donne musulmane, che in molti casi devono ancora combattere per i propri diritti. Dall’altra, un’inchiesta su alcune palestre all’Aja, in Olanda, dove, oltre allo sport, si promuove la legge della Sharia: la preoccupazione delle autorità è che queste attività possano essere volte a isolare e radicalizzare alcuni giovani di seconda generazione, non favorendo in alcun modo l’integrazione.

E ancora, un'inchiesta sulle occupazioni abusive di alloggi popolari a Bari per mano dei clan. Infine, le proteste degli agricoltori in Veneto contro le politiche agricole europee, considerate non attente alle necessità dei lavoratori. Non mancheranno, come sempre, gli aggiornamenti sui ladri di case.