Fuori dal Coro, ospiti stasera: un reportage sul piano per il riarmo della Germania. Le anticipazioni

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà anche di frodi nel settore alimentare, matrimoni combinati e le ultime sul caso dell'ospedale Ruggi di Salerno

Questa sera 26 marzo andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un reportage dalla Bassa Sassonia per seguire le fasi del piano di riarmo in Germania, dopo la riforma costituzionale votata del Parlamento tedesco che ha fatto cadere i vincoli di bilancio per la spesa militare.

Nel corso della serata un approfondimento sulle frodi nel settore alimentare: con immagini e video verranno, infatti, mostrate le tecniche usate dai truffatori per contraffare la data di scadenza e allungare il periodo di vendita delle birre.

Inoltre, verrà affrontato il tema dei matrimoni combinati, con un focus su quei casi in cui il minore è obbligato dalla famiglia a contrarre matrimonio, nonostante sia vietato dalla legge italiana.

E ancora, un nuovo capitolo dell’inchiesta sui pronto soccorso con gli sviluppi di quanto accaduto all’Ospedale Ruggi di Salerno e su cui sta ora indagando la Procura. Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.