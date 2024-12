Futurae Heroes parte con BigMama. Il progetto per promuovere un nuovo modello economico sostenibile attraverso la musica

Da dicembre 2024 parte ufficialmente Futurae Heroes, il programma triennale nato dall’unione di Music Innovation Hub (organizzatore del festival Heroes in partnership con le Nazioni Unite e ASviS) e Futura Expo (7, 8 e 9 marzo 2025 al Brixia Forum di Brescia, 15.000 mq di esposizioni interattive e di edutainment, talk, eventi) di Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia.

Un progetto, con il Patrocinio di Regione Lombardia, che si avvale della musica e dei suoi artisti e artiste per parlare alle giovani generazioni di sostenibilità e coinvolgerle nel futuro prossimo, promuovendo i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che prendono in considerazione la dimensione economica, sociale ed ecologica a livello globale mirando a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

Futurae Expo, la manifestazione che offre alle aziende, alle istituzioni politiche, culturali, formative e scientifiche sia una luogo di incontro fisico-espositivo, sia momenti di confronto e in grado di far parlare i player nazionali e internazionali e di rappresentare il tema della sostenibilità a 360°, con finalità di edutainment e di ispirazione per i partecipanti, e Music Innovation Hub, la prima spa Impresa Sociale in Italia ad occuparsi di musica, condividono la stessa visione di un futuro in cui regnino modelli economici responsabili e sostenibili.

Il primo appuntamento organizzato da Futurae Heroes è il 5 dicembre alla Camera di Commercio di Brescia.

Gli eventi aperti al pubblico cominceranno alle ore 18.00. Futurae Heroes sarà presentato alla città e verranno consegnati a Caterina Caselli e Giacomo Maiolini (40 anni di carriera con la Time Records) i primi “Futurae Heroes Awards”, per aver consentito ai giovani talenti di esprimere il proprio potenziale creativo, trasformandolə in "Change makers del futuro". Riceveranno una statuetta in edizione limitata numerata in materiale riciclato, firmata da Cristian Fracassi, che rappresenta la Vittoria Alata, simbolo di Brescia.

A seguire ci sarà il panel “Music talk to me” dedicato al linguaggio musicale come veicolo di cambiamento. Interverranno BigMama, prima artista ambassador del progetto, e Kikka Ricchio (senior advisor di Futurae Heroes), modera il giornalista Luca Dondoni.

La serata di concluderà con un grande live dalle ore 20.30, che vedrà sul palco BigMama, Barkee Bay, Eyes Be Quiet e MarkerOne presentati da un conduttore d’eccezione: Auroro Borealo.

Ingresso gratuito con prenotazione.

Futurae Heroes prevede una serie di appuntamenti nel corso dell’anno per promuovere innovazione e sviluppo sostenibile, che coinvolgeranno tanti artisti e artiste in talk e live, tra i quali la settimana del Festival di Sanremo e la terza edizione di Futura Expo il 7, 8 e 9 marzo 2025 a Brescia, durante la quale verranno organizzati talk e concerti con tantə ospiti.

Per favorire il protagonismo delle nuove generazioni, Futurae Heroes lancia da subito 3 programmi per formare i nuovi leader della sostenibilità!

Il primo è la Talent Factory, composta da 20 giovani under 25. La sede della scuola è all’interno della Camera di Commercio di Brescia dove i ragazzi e le ragazze impareranno a lavorare su progetti sostenibili, creando contenuti audio video per la comunicazione digitale ed elaborando un project work per Futura Expo 2025. In partnership con EF Education Italia.

Futurae Heroes da gennaio attiverà anche dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO). Gli alunni saranno affiancati da esperti del terzo settore e di sostenibilità e dai ragazzi e ragazze della talent factory.

Infine, prende il via il programma UP START, rivolto alle organizzazioni del terzo settore, per instradarle in un percorso di empowerment sostenibile, a cura di Cariplo Factory.

«Rischiamo di ridurre la musica a un prodotto di consumo senza renderci conto del suo potenziale rivoluzionario. Per conciliare questo ruolo sociale con gli interessi economici, è necessario adottare modelli economici responsabili e sostenibili, come le imprese benefit o l’imprenditoria sociale. Music Innovation Hub ne è un esempio: unisce ritorno economico e sociale. Da questa visione nasce Futurae Heroes, un progetto per promuovere un nuovo modello economico attraverso la musica, coinvolgendo le giovani generazioni e creando valore condiviso. L’obiettivo è riscoprire il ruolo creativo ed educativo dell’industria musicale, spingendola a cambiare le sue regole in favore di un impatto positivo sulla società» Andrea Rapaccini, Presidente Music Innovation Hub.

«Futurae Heroes rappresenta per Music Innovation Hub un’ulteriore evoluzione di Heroes Festival, il festival musicale di MIH per promuovere i valori e le pratiche della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Futurae Heroes, in collaborazione con Futura Expo, è un articolato programma di iniziative educative, formative e musicali volte a proiettare i giovani e le giovani nel mondo dell’economia e delle imprese sostenibili. Si rivolge a studenti e studentesse delle medie superiori, dell’università e allə giovani che si sono affacciati al mondo del lavoro. Dobbiamo riconoscere allə giovani la responsabilità per la costruzione di un futuro migliore anche attraverso l’attività di impresa» Claudio Bossi, Amministratore Delegato Music Innovation Hub.

«FUTURA è la più grande EXPO italiana di incontro tra imprese, cittadini e istituzioni per costruire un sistema sostenibile. È una manifestazione inclusiva che vuole mettere a sistema le best practice di chi vuole essere “prime mover” del cambiamento. Obiettivo: rappresentare il futuro nella visione di chi è in grado di disegnarlo, interpretarlo, ma, soprattutto sognarlo. I giovani sono i reali portatori del cambiamento perché il futuro è loro. Siamo ad un passo da un cambio epocale di paradigma. Attraverso Futura Expo ed il progetto Futurae Heroes vogliamo dare voce alle giovani generazioni e dar loro strumenti e opportunità per immaginare e, soprattutto, forgiare il mondo di domani» Roberto Zini, Presidente di Pro Brixia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia.

«Credo che il format Futura Heroes abbia trovato la chiave per attivare e ingaggiare i ragazzi e le ragazze che sulle tematiche di sostenibilità hanno spesso una visione più chiara e lucida di noi adulti. Il pensiero e il loro modo di interpretare le cose sono sempre fonte di ispirazione per me, così come è accaduto dopo gli Stati Generali dei Giovani che abbiamo concluso a maggio ma che continuano a produrre stimoli, visioni e sollecitazioni preziosissime per trasformare Brescia sempre più in una città pensata con loro e per loro. Ben venga, quindi, progetti come questi in grado di coinvolgerli davvero, di attingere alla loro creatività e di aiutarli a sentirsi protagonisti in un'età che spesso li vede relegati a semplici fruitori» Anna Frattini, Assessora con delega alle Politiche educative, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e alla Sostenibilità sociale.

«Futurae Heroes rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il talento e la creatività delle nuove generazioni, mettendo al centro la sostenibilità e l’innovazione. È un progetto che coniuga formazione, cultura e impresa, offrendo ai giovani gli strumenti per diventare protagonisti attivi del cambiamento e del futuro economico e sociale. Il connubio tra musica, linguaggio universale e veicolo di cambiamento, e il coinvolgimento diretto dei ragazzi nella creazione di progetti concreti, rappresenta un esempio virtuoso di come istituzioni, imprese e società possano collaborare per dare forma al futuro. Regione Lombardia è orgogliosa di sostenere e promuovere iniziative che incoraggiano il protagonismo delle nuove generazioni, ribadendo il nostro impegno per una formazione sempre più orientata al futuro, all’innovazione e alla sostenibilità» Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.

«Futura Expo 2025 avrà il claim “Voglia di Futuro”, perché è necessario recuperare il desiderio, l’entusiasmo e la curiosità per questo futuro tutto da costruire. Una voglia che sia la leva per affrontare con coraggio e anche con ottimismo i cambiamenti in atto, aperti e disposti a mettere in discussione le nostre convinzioni e superare gli schemi abituali che ci confinano in categorie di pensiero ormai superate. In quest’ottica i giovani saranno al centro di FUTURA: loro che saranno a pieno titolo i protagonisti di questo futuro, rivestiranno a marzo i ruoli di ideatori, ambasciatori, speaker e visitatori. Questa volta saremo noi, le “vecchie” generazioni, a metterci in ascolto per capire la loro visione su temi cruciali come il futuro della tecnologia, della formazione, del lavoro e dell’Europa e per aprire un dialogo reale, un confronto aperto e costruttivo. In questo obiettivo ambizioso il linguaggio universale della musica costituirà un ponte perfetto, in grado di supportarci, anche grazie ai suoi testimonial, nello stimolare la voglia di partecipazione alla costruzione di un modello di sviluppo economico e sociale ispirato dai principi di sostenibilità. Proprio per l'importanza che i giovani hanno rivestito e rivestono per la manifestazione, Camera di Commercio e Pro Brixia hanno aderito come partner a Futurae Heroes che sarà uno dei principali progetti rivolti alle giovani generazioni nell'ambito della manifestazione» Roberto Saccone, Presidente della Camera di Commercio di Brescia.