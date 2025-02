Gabry Ponte all'Eurovision insieme a Lucio Corsi? 'Tutta l'Italia' in marcia verso la kermesse di Basilea

Gabry Ponte porta Tutta l'Italia al San Marino Song Contest, a caccia dell'Eurovision 2025

Il brano entrato nei cuori degli italiani di questo Sanremo 2026? Tra 'Balorda Nostalgia' di Olly che ha trionfato, 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi giunto secondo, e alcune canzoni che promettono di diventare dei tormentoni (o lo sono già diventate) come ad esempio 'Cuoricini' dei Coma Cose, c'è senza dubbio 'Tutta l'Italia', la sigla del Festival by Gabry Ponte.

Alzi la mano chi non l'ha canticchiata almeno una volta queste settimane. Il noto discografico e talent scout, Charlie Rapino, in un'intervista ad Affaritaliani.it, lo aveva definito 'vincitore morale di Sanremo', candidandolo implicitamente per l'Eurovision. Una sorta di profezia che potrebbe avverarsi. Già perchè tra i venti artisti in gara al San Marino Song Contest - manifestazione che regalerà il pass per accedere all’Eurovision di maggio - c'è proprio Gabry Ponte con 'Tutta l’Italia'. Sulla scia del successo popolare ottenuto sin qui, la possibilità di guadagnarsi il pass nella 'Champions League' della musica è assolutamente possibile.

San Marino Song Contest 2025, i cantanti italiani in gara insieme a Gabry Ponte

Non sarà però l'unico cantante italiano in gara: nella griglia di partenza anche Boosta, ex membro dei Subsonica, Bianca Atzei, Luisa Corna, Silvia Salemi (qui la recente intervista ad Affartaliani.it), Marco Carta, Pierdavide Carone (protagonista con 'Ora o mai più' di Marco Lioni nel sabato sera di Rai1). E ancora: Vincenzo Capua, Elasi, HayMara, Questo e quello, Taoma, The Rumpled e Giacomo Voli. Il cast è completato da Besa (Albania), Curli (Svezia), King Foo (Slovenia), Angy Sciacqua (Belgio) e Teslenko (Ucraina). L’unico rappresentante sammarinese sarà Paco.





San Marino Song Contest 2025, chi presenta, giuria e ospiti

San Marino Song Contest 2025 andrà in scena l’8 marzo sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, a presentarlo Francesco Facchinetti e Flora Canto (lo scorso anno furono Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto), con la nuova direzione artistica firmata da Massimo Bonelli.

La giuria? Spicca Ema Stokholma e con lei Federica Gentile, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre e Roberto Sergio. Ospiti della kermesse canora di San Marino saranno la Rappresentante di Lista, Senhit e Cristiano Malgioglio con le sue “incursioni”. Non è previsto il televoto per la proclamazione del vincitore o della vincitrice della manifestazione.

Eurovision Song Contest 2025: tutto quello che c’è da sapere

L’Eurovision Song Contest 2025 celebrerà la 69esima edizione alla St. Jakobshalle arena di Basilea, in Svizzera (che ospiterà la competizione per la terza volta nella sua storia dopo la vittoria di Nemo lo scorso anno). Come detto l'Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi e forse da un secondo artista se dovesse vincere il San Marino Song Contest 2025. Prima semifinale martedì 13 maggio, la seconda giovedì 15 e finale il 17. A condurre l’evento saranno Hazel Brugger e Sandra Studer, volti noti della televisione svizzera. E per la serata finale ci sarà un’ospite d’eccezione: Michelle Hunziker.