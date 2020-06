Gazzetta dello Sport, ok alla solidarietà: riduzione dell’orario del 15%

Con 91 voti a favore, 47 contrari, 6 schede bianche, una nulla e un astenuto su 152 aventi diritto, i giornalisti della Gazzetta dello Sport hanno approvato ieri l’intesa raggiunta da azienda e Cdr sul taglio dei costi per fronteggiare la situazione economica e finanziaria congiunturale.

In pratica - si legge su www.primaonline.it - per assorbire i costi derivanti da 25 esuberi ,al quotidiano sportivo edito da Rcs MediaGroup dal 1° giugno fino al 31 dicembre scatta un contratto di solidarietà difensiva che comporta una riduzione dell’orario di lavoro verticale fino a un massimo del 17% (26 giorni nei sei mesi considerati) per i caporedattori che hanno un regime forfettario delle domeniche e delle festività. Invece, per tutti gli altri giornalisti la riduzione sarà del 15%, pari a 22 giorni nel periodo previsto dall’intesa.

Le uscite che potrebbero verificarsi , a qualsiasi titolo, comporteranno una proporzionale riduzione della percentuale di solidarietà.