Gerry Scotti conduttore di Sanremo 2025? Fiorello sgancia la bomba in diretta

Sanremo 2025, Fiorello sgancia la bomba: "A condurre non sarà un volto Rai, ma di Canale 5..."

Gerry Scotti verso Sanremo 2025? Ripartito alla grande con Viva Rai 2, Fiorello non perde tempo e lancia uno scoop sul prossimo Festival. “Non lo presenterà un personaggio della Rai! Non è del canale 1, del 2, del 3, del 4 e del… 6”, saltando Canale 5. E aggiunge: “Chi ha orecchie per intendere, intenda”.

Pur sganciando la bomba, Fiorello non si spinge oltre e si tiene per sè il nome in questione, anche se non è così difficile provare a indovinare... Tra i grandi volti di Mediaset e, in particolare, di Canale 5, l'unico a non essere ancora salito sul palco del Festival di Sanremo è proprio Gerry Scotti.

Facendo due conti, con questa notizia si iniziano a diradare i dubbi sul reale significato dietro l'incontro avvenuto a settembre tra Scotti e Amadeus che fece tanto sperare i fan di vedere il conduttore sul palco già a Sanremo 2024. Ma non è tutto.