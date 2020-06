GialloZafferano, sbarco internazionale: sui social network anche in inglese

Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media, durante la conferenza stampa organizzata da McDonald’s e Giallo Zafferano, ha annunciato lo sbarco internazionale di Giallo Zafferano in inglese sui social network, come riferisce Primaonline.

GialloZafferano è il food media brand numero uno in Italia. Punto di riferimento in cucina per quasi 23 milioni di utenti unici ogni mese e oltre 11 milioni di fan sui social network, GialloZafferano accompagna gli utenti 7 giorni su 7, dal sito ai social agli smartspeaker, grazie a un patrimonio di più di 5.500 ricette e 1.300 video in alta definizione.

Il brand del Gruppo Mondadori, che può contare sulla community di food blogging più grande del Paese, è anche un magazine, una serie libri, un format televisivo e primo sito vocale di cucina in Italia.