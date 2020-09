GialloZafferano scommette sull'intelligenza artificiale. Con un archivio di 5.500 ricette e 1.300 video in alta definizione, riporta Italia Oggi, la testata di Mondadori dedicata al food presenta la nuova homepage, in grado di suggerire in ogni momento contenuti aggiornati in base alle ricerche più popolari e ai gusti personali, il tutto grazie a un algoritmo di machine learning. In arrivo anche i podcast delle ricette. Da questo mese, infatti, sono disponibili cento ricette su tutte le piattaforme (Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer). GialloZafferano raggiunge un'audience di 18 milioni di utenti unici ogni mese (dati Audiweb, media gennaio-giugno 2020).