Gianni Morandi: "Ho la quinta elementare". Spuntano vecchie confessioni

Gianni Morandi: "Ho la quinta elementare"

A meno di una settimana dall’approdo di Gianni Morandi a Sanremo 2023, sul web torna virale una vecchia intervista del cantante rilasciata a Maurizio Costanzo. Qui, Morandi rivela aspetti nascosti della sua famiglia e gli esordi della sua carriera.

“Io ho fatto solo la quinta elementare (poi, Morandi spiegherà che fece l’esame di terza media per entrare in conservatorio, ndr). A Monghidoro non c’erano le scuole medie”, ha dichiarato il cantante bolognese. “Mio padre”, continua Morandi, “non mi mandò a frequentarle a Bologna perché erano troppo lontane. Mi disse: ‘Ti farò studiare io’… e mi faceva leggere”.

“E quando il mio barbiere mi portò da una maestra di Bologna (che poi mi prese), lei mi disse: ‘Se vieni a cantare con me, ti do anche 500 lire’”. All’epoca, Morandi era appena un’adolescente di 12 o 13 anni.

“Mio padre”, continua, “era contento che guadagnassi qualche soldino. Ma, comunque, mi diceva spesso: ‘Fai il ciabattino perché questa cosa del cantare dove vuoi che ti porti?’”.

Invece, come ben sappiamo, le cose per il giovane Morandi andarono molto diversamente. “Vendetti il mio primo disco, poi il secondo. Quando arrivò ‘C’era un ragazzo’ ero già abbastanza conosciuto. Avevo venduto milioni di copie”.

Ma cosa fece Gianni Morandi con i primi soldi guadagnati? “Comprai un frigorifero”, afferma l’autore. “Poi un televisore. E, dopo qualche anno, un appartamento. Fu allora che mio padre iniziò a dire: ‘Questo fa sul serio’”.