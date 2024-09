Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sposi, Monica Bellucci testimone. Party esclusivo a Forte dei Marmi

Il matrimonio fra l'ex portiere della nazionale e della Juventus, Gianluigi Buffon, e la conduttrice televisiva Ilaria D'Amico? Si celebra in queste ore in via Villa Oliva, a San Pancrazio, sulle colline lucchesi.

A fare da testimoni ai due sposi fra gli altri l'attrice Monica Bellucci, amica della sposa.

A celebrare il matrimonio la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Francesca Fogar.

I veri e propri festeggiamenti saranno però rimandati al giorno successivo quando Gigi Buffon e Ilaria D'Amico daranno un party esclusivo a Forte dei Marmi.