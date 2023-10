Giletti annaffia i fiori sul balcone, gli scatti del conduttore mezzo nudo

Giletti mezzo nudo pianta i fiori in balcone. FOTO

“Se son rose fioriranno”, dice il detto. Avrà pensato la stessa cosa Massimo Giletti mentre pianta dei fiori sul proprio balcone di casa a Roma, pensando soprattutto al suo ritorno in Rai.

A gennaio, infatti, come ha annunciato lo stesso Amministratore delegato di viale Mazzini Roberto Sergio, l’ex volto di Non è l’Arena condurrà due speciali. Sì, perché Massimo Giletti, come scrive Chi, ha intenzione di cercare nuovi stimoli, nuove strade. Come nei sentimenti. Dopo aver chiuso una lunga relazione, è stato visto più volte con Sofia Goggia.