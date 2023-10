Giletti torna in Rai, è ufficiale. L'annuncio clamoroso, ecco che cosa farà

Giletti torna in Rai, è ufficiale. Il clamoroso annuncio dell'amministratore delegato Roberto Sergio

Massimo Giletti torna in Rai, è ufficiale. Le voci si inseguivano da tempo e ora, finalmente, è arrivata la conferma direttamente del numero uno della televisione pubblica. "Credo ci sia molta mobilità nel sistema televisivo in questo momento. Ci stiamo scambiando un pò di persone. Nel prossimo anno arriverà Giletti", ha dichiarato Roberto Sergio.

"Oggi", continua, "ha fatto un video divertente dicendo 'Riparto da zero', questo vuol dire che ritornerà. Nel prossimo anno lo vedremo", ha concluso infine l'amministratore delegato della Rai, in occasione di Ceo for Life.

Giletti torna in Rai, clamoroso. Ecco che cosa condurrà

Del suo ritorno in Rai ne avevamo già parlato qui. Innanzitutto, l'esordio sarà su Rai 1 e andrà in onda il 3 gennaio 2024. Ma ecco, dunque, che cosa condurrà. Per l'ex volto di "Non è l'Arena" e star di La7, sono già pronti tre programmi.

Il primo appuntamento servirà a celebrare i 70 anni della nascita della televisione. Si continua con il compleanno della radio, 100 anni, e, ancora, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, il papà della radio. Ma non è tutto. Secondo l’accordo siglato tra Rai e Giletti è previsto, in autunno, il rientro vero a viale Mazzini proprio con un programma di inchiesta e approfondimento.