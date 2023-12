Gino Cecchettin ospite di Fazio a Che tempo che fa, l'annuncio a sorpresa

Che tempo che fa, Fazio porta Gino Cecchettin sul Nove

"Dopo l’importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia Giulia, questa domenica a #CTCF ospiteremo Gino Cecchettin". A darne l'annuncioo sul proprio account ufficiale di X (l'ormai vecchio Twitter) è proprio Che tempo che fa. Il papà di Giulia Cecchettin dunque, sarà ospite di Fabio Fazio sul Nove. Questa sarà la prima intervista televisiva in studio "facccia a faccia" dopo la morte della figlia per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta.