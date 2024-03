Giornale Radio Rai in sciopero contro lo scorporo di Sport e Parlamento

Giornaliste e i giornalisti del Giornale Radio Rai sono in sciopero

"Oggi le giornaliste e i giornalisti del Giornale Radio Rai sono in sciopero contro l'idea dell'azienda di smembrare la redazione, strappando lo sport e Gr Parlamento". E' quanto si legge in un comunicato dell'Usigrai.

"L'Usigrai ha richiesto la messa in onda di un video comunicato sindacale, nelle principali edizioni dei tg, a sostegno della protesta. Di seguito il testo: 'Radio Rai in 100 anni di vita ha raccontato la storia del nostro Paese, entrandone a far parte. Oggi la redazione del Giornale Radio Rai è in sciopero. Le giornaliste e I giornalisti protestano contro l'obiettivo dell'azienda di accorpare la redazione sportiva a Rai Sport e Gr Parlamento a Rai Parlamento. Un'idea completamente sbagliata che non tiene conto delle differenze di linguaggio, oltre che tecniche, tra radio e tv. Un progetto che avrebbe come unico risultato quello di impoverire Radio Rai. Un percorso che la Rai ha avviato senza alcun confronto preventivo con l'Usigrai che sarà sempre al fianco delle giornaliste e dei giornalisti della Radio".