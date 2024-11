Giornali, la redazione di "Oggi" sfiducia il direttore Biavardi. Chiesto il reintegro immediato del collega Beccaria

Giornali, redazione contro il direttore Biavardi. Il comunicato e la sfiducia

Il direttore del settimanale "Oggi" Andrea Biavardi è stato sfiduciato dalla redazione. Il comunicato sindacale firmato parla molto chiaro e fa piombare nella bufera lo storico giornale, fondato nel 1939 ed edito da Rcs. "Favorevoli 15, contrari 11, su 27 votanti e 31 aventi diritto: il direttore risulta pertanto sfiduciato dalla maggioranza dei partecipanti", è scritto nella nota della redazione. Il motivo - si legge nel comunicato e lo riporta Il Fatto Quotidiano - sarebbe legato al licenziamento improvviso del vicedirettore e responsabile del digitale Roberto Beccaria. "Dopo la soppressione della posizione di responsabile delle attività digitali di Beccaria, la redazione ha votato la mozione di sfiducia nei confronti del direttore", si legge nel comunicato.

“Con questa mozione la redazione ha voluto esprimere il proprio sconcerto per una decisione, comunicata dall’azienda e dalla direzione, che non appare giustificata da reali necessità organizzative e che, anzi, pregiudica il funzionamento del sito Oggi.it". Giornaliste e i giornalisti del settimanale - prosegue Il Fatto - denunciano inoltre “che a quattro mesi dal suo insediamento il direttore non ha ancora illustrato un piano sullo sviluppo digitale della testata. E ribadiscono l’urgenza di investimenti per il sostegno del giornale in tutte le sue estensioni, chiedendo con forza l’annullamento del licenziamento e il reintegro immediato del collega Roberto Beccaria".