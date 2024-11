Whatsapp, ora i messaggi vocali si possono leggere: in arrivo l'attesissima funzione che rivoluzionerà gli audio

Whatsapp, ora i messaggi vocali si possono leggere

WhatsApp ha annunciato un aggiornamento importante che migliora l'accessibilità e la comodità per i suoi utenti: la trascrizione dei messaggi vocali. La nuova funzione permette agli utenti di convertire i messaggi vocali ricevuti in testo direttamente all'interno dell'app.

Questa funzionalità è particolarmente utile in situazioni in cui ascoltare un audio è impraticabile, sia a causa di vincoli di rumore che per preferenza personale. La data d’uscita per l’Italia non è ancora nota, ma è ipotizzabile che non si tratti di più di qualche settimana di attesa.

WhatsApp garantisce la privacy e la sicurezza elaborando la trascrizione localmente sul dispositivo dell'utente, similmente ai protocolli di crittografia esistenti per i messaggi. Questa mossa non solo migliora la privacy degli utenti, ma risponde anche alle esigenze diverse del pubblico rendendo la comunicazione più accessibile a tutti, indipendentemente dalle loro capacità uditive o dalle restrizioni situazionali.